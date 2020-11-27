Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar (2)
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Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar (2)

27.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:43

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğündeki depreme Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı çalışmasını gönüllülere yaparken yakalanan sağlık çalışanları kısa süreli panik yaşadı.

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğündeki depreme Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı çalışmasını gönüllülere yaparken yakalanan sağlık çalışanları kısa süreli panik yaşadı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı çalışmalarını gönüllülere yapan ekibini haberleştiren AA muhabiri, saat 11.27'de gerçekleşen deprem anında sağlık çalışanlarının yaşadıklarını görüntüledi.

Aşı Uygulama ve Klinik Araştırma Ünitesinde bir gönüllüye Kovid-19 aşısı yapmaya hazırlanan sağlık ekibi, aşının bulunduğu soğutma ünitesinden aşıyı çıkardığı sırada depreme yakalandı.

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Aşı uygulamasının yapılacağı gönüllü, kısa süreli panik yaşayan sağlık çalışanlarına sakin olmaları uyarısında bulundu.

Turgut Özal Tıp Merkezindeki sağlık çalışanları ile hastalar da deprem anında hastane bahçesine çıktı.

Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar (2)
Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar (2)
Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar (2)
Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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