Deprem bölgesine bir kamyon yardım gönderildi
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Deprem bölgesine bir kamyon yardım gönderildi

Siirt'ten deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi.

27.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:02
Deprem bölgesine bir kamyon yardım gönderildi

'ten bölgesine yardım malzemesi gönderildi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasınca başlatılan kampanya kapsamında bir günde toplanan bir kamyon dolusu gıda, giyim, battaniye ve ısıtıcıdan oluşan yardım malzemesi afet bölgesine gönderildi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fuat Özgür Çalapkulu, deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçları için çok sayıda gıda ve battaniye toplandığını söyledi.

Yardımların deprem bölgesine gönderildiğini belirten Çalapkulu, " Odamızda toplanan yardımlar kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Deprem aynı zamanda ilimizde tüm vatandaşlar arasında dayanışmayı sağladı.Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil ifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Deprem bölgesine bir kamyon yardım gönderildi
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