Denizlispor yönetime takviye yapacak
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Denizlispor yönetime takviye yapacak

10.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:01
Denizlispor yönetime takviye yapacak

SÜPER Lig'de son sıraya demir atarak şimdiden küme düşme korkusunu hissetmeye başlayan, alınan başarısız sonuçların ardından toplam 8 yöneticinin görevinden istifa ettiği Yukatel Denizlispor'da yönetime dışarıdan takviye yapılacağı belirtildi.

SÜPER Lig'de son sıraya demir atarak şimdiden küme düşme korkusunu hissetmeye başlayan, alınan başarısız sonuçların ardından toplam 8 yöneticinin görevinden istifa ettiği Yukatel Denizlispor'da yönetime dışarıdan takviye yapılacağı belirtildi. Bu sezon ligde aldığı başarısız sonuçlarla haftalardır son sırada yer alan yeşil-siyahlılarda yönetim dağılma noktasına geldi. Denizlispor'da Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası görevi bırakan Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ'un ardından, Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Çaputçu, asbaşkanlar Ozan Katrancı ve Can Cesur da istifasını sundu.

Ege ekibinde geçtiğimiz ay başkan yardımcılarından Taner Atilla da istifa edip görevinden ayrılmıştı. Kulüpte son olarak yaptığı transferler nedeniyle taraftarlardan yoğun eleştiri alan Sportif Direktör Burak Özsaraç da görevinden istifa ettiğini açıkladı. Toplam 8 yöneticisinin istifa ettiği yeşil-siyahlılarda eleştirilerin hedefi olan Başkan Ali Çetin'in görevi bırakmayı düşünmediği, yönetime takviye arayışında olduğu öğrenildi. Başkan Çetin'in ilk olarak önceki dönemde birlikte görev yaptığı Ali Fırat, Mahmut Akarsu, Uğur Coşkun ve Engin Şahin'i yönetime dahil etmek istediği belirtildi. Bu isimlerden Ali Fırat'ın dönmeyi kabul ettiği takdirde futbol şube sorumlusu olarak görev yapacağı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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