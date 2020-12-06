F.Bahçe, zorlu deplasmanda 3 puan arıyor! Canlı anlatım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe, kritik yenilginin telafisini Denizli'de yapmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ciddi bir yara alan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'e karşı 3-0'dan 3-3'e geri dönen ve moral kazanan yeşil-siyahlılardan 3 puan almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de cezalı Gustavo'nun yerine Mert Hakan Yandaş forma giyiyor. Genç yıldız Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe'de Enner Valencia kadroya dahil edilirken Harun Tekin, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Mbwana Samatta ve Kemal Ademi'nin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Luiz Gustavo karşılaşmada forma giyemiyor.

Saat 19.00'da başlayan ve Ali Palabıyık yönettiği mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

DENİZLİSPOR: Pantilimon; Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz, Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati, Sacko, Rodallega

FENERBAHÇE: Altay; Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner; Ozan, Sosa; Ferdi, Pelkas, Mert Hakan; Cisse