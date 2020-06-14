Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine döndü

Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine döndü Otogarlarda normalleşme başladı Normalleşme sürecinin başlaması ile Denizli Şehirlerarası Otogarı da eski yoğun günlerine döndü.

14.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:50

Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine döndü

Otogarlarda normalleşme başladı

DENİZLİ - Normalleşme sürecinin başlaması ile Denizli Şehirlerarası Otogarı da eski yoğun günlerine döndü. Seferlerin normal seyrine döndüğünü otogarda bilet fiyatları yüksek olmasına rağmen vatandaşlar HES koduyla biletlerini alarak yolculuk yapabiliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferleri bir süreliğine askıya alındı. Seyahatlerin durdurulması ile otogarlarda deyim yerindeyse in cin top oynadı. Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali ise bu süre boyunca kapalı kaldı. Yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar tekrar otogarlara akın etti. Sağlık Bakanlığının başlattığı uygulama olan Hayat Eve Sığar kodunu alan vatandaşlar talep edilen kodu bilet satış görevlisine belirtmesinin ardından biletini alarak yola çıkabiliyor. Otobüs seferlerinin normale döndüğü otogarlarda korona virüs salgınına karşı tedbirler ise sıkı tutuluyor. Otobüsler yolcularını almadan önce dezenfekte edilirken yolcuların ise termal ateş ölçerler ile kontrol edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Tedbirler kapsamında yüzde 50 kapasitesi kadar doluluk şartı olması sebebiyle fiyatlar ise yükseldi.

Yolcuların otobüslere binmeden önce ateş ölçümleri yapılıyor

Artan fiyatlara rağmen otogardaki yoğunluk gözlerden kaçmadı. Otobüs firması yetkilisi Ali Yılmazer, normalleşme süresince firma olarak gerekeni yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Yılmazer, "Bütün araçlarımızın peronlarda dezenfektasyon işlemlerini yapıyoruz. Yolcularımızın araçlara binerken ateş ölçerle ateşlerini ölçüp rahat güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmalarına önem gösteriyoruz. Biz bu tedirginliklerini azaltmak için üzerimize düşen görevi hem çalışanlarımız hem yolcularımızın güvenliği ve sağlığı açısından elimizden geldiği kadar gidermeye çalışıyoruz. Şuanda 2 günlük biliyorsunuz bir süreç yaşamıştık çalışmaya bir yoğunluk vardı" dedi.

"Otobüslerimiz istediğimiz dolulukta değil"

Otogardaki yoğunluk durumunun olmadığını belirten bilet satış görevlisi Serap Cengiz, "Otogar yaklaşık 2,5 ay kapalı kaldı korona virüs dolayısıyla 2,5 ay sonunda seferlerimiz açıldı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otogarda bir hareketlilik var ama istediğimiz yoğunluk yok çünkü çok fazla bir talep gelmiyor bize ve otobüslerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına rağmen otobüslerimiz istediğimiz dolulukta değil. Bizde korona virüsünden dolayı yavaşlayan işlerimizin bir an önce açılmasını bekliyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte daha da işlerimizin düzene girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine döndü

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı Haber
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi Haber
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Demet Evgar Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Karar Beşiktaş Antalyaspor
Şu an buradasınız: Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 10:51:08. #1.15#
title