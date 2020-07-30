DENİZLİ Kolunu saklayıp dilenen kişi JASAT'a yakalandı
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DENİZLİ Kolunu saklayıp dilenen kişi JASAT'a yakalandı

Kolunu saklayıp dilenen kişi JASAT'a yakalandıDENİZLİ'de, giydiği ceketin içine kolunu saklayarak engelli gibi davranıp vatandaşlardan para dilenen kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

30.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:19

Kolunu saklayıp dilenen kişi JASAT'a yakalandı

DENİZLİ'de, giydiği ceketin içine kolunu saklayarak engelli gibi davranıp vatandaşlardan para dilenen kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Menderes Bulvarı Bakırlı Kavşağı'nda meydana geldi. Bir kolunu giydiği ceketin içerisine saklayan, bu şekilde kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin yanına gidip para isteyen Yaşar A.'nın (45) oyununu, JASAT bozdu. Uyuşturucu satmaktan ve hırsızlıktan sabıkası bulunan Yaşar A'yı tanıyan JASAT ekipleri, yakaladı. Şaşkınlık yaşayan Yaşar A., JASAT ekiplerinden özür dileyip bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştı. Yaşar A'nın dilencilik yaptığı o anlar ise ekiplerce yine görüntülendi.

DENİZLİ Kolunu saklayıp dilenen kişi JASAT'a yakalandı

Kaynak: DHA

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