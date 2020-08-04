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Denizli ihracatta büyüyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Denizli ihracatta büyüyor
04.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:18

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Denizli ihracatı, yüzde 6,7 artış göstererek 298 milyon dolar olurken DENİB üyelerinin ihracatı ise yüzde 4,2 artışla 216,5 milyon dolar oldu.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Temmuz ayında DENİB ve Denizli'nin ihracat rakamlarını açıkladı. Kurban Bayramı sebebiyle eksik iş gününe rağmen artış olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Denizli ve DENİB ihracatında yaşanan artış adeta "Bayram Hediyesi" oldu" dedi. İhracat rakamlarını açıklayan Başkan Memişoğlu, "Denizli ihracatı yüzde 6,7 yükselişle 298 milyon dolar olurken, DENİB üyelerince yapılan ihracat ise yüzde 4,2 artışla 216,5 milyon dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

DENİB'den 157 ülkeye ihracat

Ocak-Temmuz döneminde DENİB üyeleri tarafından 157 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Memişoğlu, "Yılın ilk yedi aylık verileri ışığında birinci sırayı 160,3 milyon USD'lik ihracatla İngiltere alırken, ardından 152,5 milyon dolar ile Almanya, 107,5 milyon dolar ile ABD, 79 milyon dolar ile İtalya ve 63,3 milyon dolar ile Hollanda geldi. İlimiz ihracatından en çok pay alan sektör konumunda bulunan tekstil ve konfeksiyonda temmuz ayında yüzde 17,3 oranındaki artışla ulaşılan 126,7 milyon USD değerindeki ihracat dikkat çekti. Pandemi dönemi sonrasında haziran ve temmuz aylarında yükselişini sürdüren ihracatımızın yılın geri kalan bölümünde de artmasını, böylelikle hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının devamını hedefliyoruz" diye konuştu.

"DENİB ihracatının yükselişi güçlü toparlandığımızın bir göstergesi"

Pandemi döneminde küresel taleplerde yaşanan gerilemenin ihracatı etkilediğini belirten Memişoğlu, "Mayısta 126 milyon dolar, haziranda ise 183 milyon dolar olan DENİB ihracatının temmuz ayında 216,5 milyon dolara ulaşması güçlü toparlanma yaşadığımızın önemli bir göstergesi. Dinamik yapılarıyla ön plana çıkarak fark oluşturan ve yeni değişkenlere hızla ayak uydurabilen ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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