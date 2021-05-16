Denizli'de tarlaya devrilen otomobildeki Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Denizli'de tarlaya devrilen otomobildeki Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'de tarlaya devrilen otomobildeki Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Antalya istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 YOM 63 plakalı otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Ukrayna uyruklu 1 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Aynı hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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