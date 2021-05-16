Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde T.G. ile C.S. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgada, C.S'nin tüfekle ateş etmesi sonucu T.G. ayağından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
T.G. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
C.S, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu