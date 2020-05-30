Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu
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Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 54 yaşındaki kadın, AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu
30.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:08

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 54 yaşındaki kadın, AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Alandız Mahallesinde sabah saatlerinde evinden ayrılan 54 yaşındaki Aysel Çakır'dan haber alamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine öğleden sonra bölgede başlatılan ve AKUT ekiplerinin de katıldığı arama çalışmasında epilepsi hastası olduğu ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Çakır, ormanlık arazide sağ olarak bulundu.

Bitkin halde bulunan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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