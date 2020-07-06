Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokak düğünlerine düzenleme
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Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokak düğünlerine düzenleme

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak düğünlerine düzenleme getirildi.

Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokak düğünlerine düzenleme
06.07.2020 20:37 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:40

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak düğünlerine düzenleme getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, kapalı alanlarda yapılacak düğünler, açık, kır, bahçe gibi mekanlarda yapılacak düğünler ile köy veya kırsal kesimlerdeki düğünlere belirlenmiş kurallara uymak kaydıyla izin verildiği belirtildi.

Sokak düğünlerine izin verilmemesi nedeniyle uygulamada bazı zorluklarla karşılaşıldığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, bu belirsizlikleri gidermek amacıyla şu kararların alındığı kaydedildi:

"Trafiğin yoğun olduğu caddelerde, kalabalığın Kovid-19 bulaşma riski açısından sorun oluşturacağı sokaklarda düğünlere izin verilmemesine, ilçe kaymakamlıklarının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile kendi ilçe sınırları içindeki düğün yapılabilecek sokak/caddeler ile okul bahçesi, pazar yeri vb. alanların belirlenmesine ve bu alanlarda sokak düğünlerine müsaade edilmesine, sokak düğünlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü/ İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı izni ve bilgisi dahilinde organizasyonların yapılmasına, düğün sahiplerinden genelge hükümlerine uyulacağına ve genel esaslara riayet edileceğine ilişkin taahhütname alınmasına, yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemelerin (çatal, kaşık, tabak vb.) tercih edilmesine, düğün süresinin mümkün olduğunca kısa tutulmasına, düğün sahibi tarafından katılımcıların temizlik, maske ve sosyal mesafe kurullarına riayet etmelerinin sağlanmasına, dezenfektan bulundurma, masa, sandalye düzeni gibi her türlü tedbirin alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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