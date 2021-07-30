Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Baklan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattığı kaydedildi.

İstihbarat üzerine düzenlenen operasyonda kurumaya bırakılmış 10 kilogram kubar esrar, 550 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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