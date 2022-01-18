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Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 15.41'da merkez üssü Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

(Atilla Özer/ İHA)

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Denizli, Deprem, AFAD, Güncel, Haber

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