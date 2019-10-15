15.10.2019 13:56

Denizli Büyükşehir Meclisi'nden harekata destek bildirisi

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvelerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı bildiri yayınladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Başkan Zolan'ın önerisiyle, gündemin 40'ncı maddesinde yer alan Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı hazırlanan bildiri görüşüldü. Toplantıda ayrıca bildiri okundu. Konuşma yapan Başkan Zolan, Bu okunan metinle hem cephedeki Mehmetçiğimize hem de ülkemize destek olmak, duygu ve düşüncelerimizi tüm dünyaya duyurmak adına meclisimizin gündemine getirdik. Büyükşehir Belediye Meclisimizin bir açıklaması ve bildirisi olması hususunda oylarınıza sunuyorum dedi. Başkan Zolan'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada bildiri; AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

BİLDİRİDE YAZANLAR

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan bildiride, şunlar kaydedildi Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKKPYDYPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat, Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKKPYDYPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz denildi.

Kaynak: DHA