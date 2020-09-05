Denizli BBP olağan kongre düzenleyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli BBP olağan kongre düzenleyecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Başkanlığı seçimli olağan kongre düzenleyecek.

Denizli BBP olağan kongre düzenleyecek
05.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:52

Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Başkanlığı seçimli olağan kongre düzenleyecek.

İlçe kongrelerinin büyük çoğunluğunu tamamlayan Büyük Birlik Partisi Denizli İl binasında kongreye gidecek.

Denizli'de ilçe kongrelerinin büyük çoğunluğunu tamamlayan, Büyük Birlik Partisi Olağan kongre düzenleyecek. Denizli İl Başkanı İsmail Karateke'nin tek aday olarak çıkması beklenen kongre, 6 Eylül 2020 Pazar günü, Pamukkale ilçesi, İncilipınar Mahallesi'nde bulunan BBP Denizli İl Başkanlığı binasında seçimli olağan kongreye gidecek. Kongre hakkında konuşan BBP Denizli İl Başkanı İsmail Karateke, "27 yıllık siyasi tarihi ve her dönemde kendi iradesi ile doğrudan yana siyasi yönetim sergileyen Büyük Birlik Partimizin seçimli olağan kongresini gerçekleştireceğiz. Bizler Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetine sahip çıkmak isteyen ve bu konuda her zaman elini taşın altına koyan bir siyasi partiyiz. Bu vesile ile il kongremize davamıza gönül veren herkesi ve tüm Denizlili vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şimdi Birlik Zamanı" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump Muharrem İnce Sultan Alparslan
Magazin Fatma Girik Yıldız Tilbe Okan Bayülgen Melisa Aslı Pamuk
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Futbolcu
Şu an buradasınız: Denizli BBP olağan kongre düzenleyecek - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 17:23:23. #1.15#
title