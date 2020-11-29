Denize dökülen hamsiler şaşırttı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sabah yürüyüş için sahile inenler, onlarca kilo ölü hamsinin denize döküldüğünü gördü.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sabah yürüyüş için sahile inenler, onlarca kilo ölü hamsinin denize döküldüğünü gördü. Hamsilerin niçin denize bırakıldığı merak konusu olurken, bazı vatandaşlar bayatladığı için olabileceğini söyledi.

Darıca Millet Bahçesi'nin de bulunduğu Yalı Mahallesi sahilinde onlarca kilo ölü hamsinin denize döküldüğü görüldü. Hamsilerin kimler tarafından denize döküldüğü bilinmezken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Hamsinin bayatlayıp koktuğunu ve bu nedenle de elde kaldığını düşünen vatandaşlar, bu nedenle denize dökülmüş olabileceğini öne sürdü. Bazı vatandaşlar deniz kıyısındaki hamsileri toplayarak kedilere vereceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT