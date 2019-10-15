Denizde kadın cesedi bulundu

Denizde kadın cesedi bulundu

Haliç Metro Köprüsü Karaköy kısmından deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

15.10.2019 11:10
Denizde kadın cesedi bulundu

Haliç Metro Köprüsü Karaköy kısmından deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, sabah saat 9.30 sıralarında Haliç Metrosu Köprüsü Karaköy kısmında güvenlik görevlileri, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadın olduğunu fark etti. Görevliler, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kadını karaya çıkardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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