Deniz suyunun sıcaklığı hava sıcaklığının iki katına çıktı, kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi
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Deniz suyunun sıcaklığı hava sıcaklığının iki katına çıktı, kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi

30.01.2021 14:14 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:30

Hava sıcaklığının 8 dereceye düştüğü Antalya'da kısıtlamadan muaf tutulan bazı turistler, Konyaaltı Sahili'ne gelerek sıcaklığı 18 derece ölçülen denize girdi.

Antalya'da hafta sonu kısıtlamasından dolayı kentin cadde ve sokakları boşaldı. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 18 DERECE

Kentte dün 16 derece ölçülen hava sıcaklığı, bugün 8 dereceye kadar düştü. Deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçülürken sahildeki bazı turistler denize girdi, bazıları da boş sahilde oturup manzaranın tadını çıkardı.

"KENDİMİ SAVAŞÇI GİBİ HİSSEDİYORUM"

Bomboş görüntüsüyle dikkat çeken sahili fotoğraflamak için gelen Amerikalı öğretmen bir turist ise, Alanya'da sörf yapmak için kente geldiğini söyledi. Kısıtlamadan dolayı insanlarla iletişim kurmaktan dolayı zorlandığını ifade eden öğretmen, "6 haftadır en başarılı uzun konuşma sizinle oldu. Kendimi savaşçı gibi hissediyorum. Hiç kimseyle konuşamadım." dedi.

Deniz suyunun sıcaklığı hava sıcaklığının iki katına çıktı, kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi
Deniz suyunun sıcaklığı hava sıcaklığının iki katına çıktı, kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi
Deniz suyunun sıcaklığı hava sıcaklığının iki katına çıktı, kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi
Deniz suyunun sıcaklığı hava sıcaklığının iki katına çıktı, kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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