Deniz kenarında tarihi eser bulundu Deniz kenarında tarihi eser bulunduZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, deniz kenarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütün başlığı bulundu.

Deniz kenarında tarihi eser bulundu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, deniz kenarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütün başlığı bulundu.

Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, deniz kenarında tarihi esere benzer taş olduğunu gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine deniz kenarına gelen Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, taşı inceledi. Roma dönemine ait yaklaşık 50 kilogram ağırlığında sütün başlığı olduğu değerlendirilen eser, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Alaplı Belediyesi'ne götürülen sütün için Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Müze görevlileri ilçeye gelerek sütün üzerinde inceleme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA