DENİB 2019 20 olağan genel kurul toplantısını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DENİB 2019 20 olağan genel kurul toplantısını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
DENİB 2019 20 olağan genel kurul toplantısını tamamladı

Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB), 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB), 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenlenen 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısında, başkanlık divanının seçilmesinin ardından, 2019-2020 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu raporu ibra edildi. Toplantıda 2021 yılı bütçe ve iş programları görüşülerek uygun bulundu. - DENİZLİ

DENİB 2019 20 olağan genel kurul toplantısını tamamladı
DENİB 2019 20 olağan genel kurul toplantısını tamamladı
DENİB 2019 20 olağan genel kurul toplantısını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Burcu Biricik Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DENİB 2019 20 olağan genel kurul toplantısını tamamladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:33:20. #1.15#
title