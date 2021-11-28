Demirözü'nde 2 katlı müstakil ev yandı

DEMİRÖZÜ, BAYBURT (İHA) - Bayburt'un Demirözü ilçesinde 2 katlı müstakil ev yandı.

Demirözü ilçesinde Ensar Akkuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Demirözü ve Bayburt belediyeleri itfaiye ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların yardımıyla yürüttüğü yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT