Demirköy'e 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılacak

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçeye 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılacağını bildirdi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçeye 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılacağını bildirdi.

Gün, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i makamında kabul ederek 112 Acil Sağlık İstasyonu projesi değerlendirmesinde bulundu.

Gün konuşmasında, yeni istasyon ile bölgede olası afet ve kaza gibi acil müdahale gerektiren durumlarda sağlık ekiplerinin olaylara müdahale sürecini kısaltmak daha hızlı yardımın ulaşmasının sağlanacağını belirtti.

Yeni bir sağlık yatırımını kente kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gün, "Acil sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliğini yükseltmek üzere Demirköyümüze sağlık alanında yeni bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Demirköy Belediyesi olarak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı için yer tahsisi sürecini başlattık. Projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Yapılacak olan istasyonun Demirköyümüze hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren