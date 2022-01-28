Demirağ OSB'de ilk üretim yapıldı

SİVAS (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesi ile cazibe merkezi olan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk üretim yapılarak 'Yiğido' adı verilen vagon raydan indirildi.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne( Osb ) kurulan ilk fabrikanın ilk üretimi yapıldı. Yapılan vagon Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çok sayıda davetlinin yer aldığı törenle raya indirildi. Törende konuşan Vali Salih Ayhan, "Buraların ilk temelini birlikte attık. İlk vagonu İnşallah birlikte yolcu edeceğiz. Bugün baktığımızda bölgenin en büyük fabrikası olma yolunda. İnanan yatırımcıların olması, bizim inanmamızı daha da fazlalaştırdı. Çok büyük bir birliktelik sağladık. Türkiye'de örnek çalışma gerçekleştirdik. Türkiye'de 66 tane OSB yapılıyor. Büyüklük ve nitelik olarak 2'nci sıradayız. İlk vagona 'Yiğido' ismini verdik. Yazın burada yüzlerce fabrikanın temelini atacağız. İki yıl içerisinde Sivas'ta işsizliği değil, nitelikli eleman yetiştirme konuşulacak" dedi.

"Cazibe merkezi oldu"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Burada ürettiğiniz ürünler insanlığa hizmet edecek. Burada çok büyük bir başarı öyküsü yatıyor. İçinde bulunduğumuz Demirağ OSB, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile de cazibe merkezi oldu. Ürettiğiniz ürünler ile Sivas'ın ekonomisine, ülkemizin ihracatına büyük katkı sağlayacaksınız. Emek veren, koşturan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Üretilen 600 vagon Avrupa'ya ihraç edilecek. - SİVAS