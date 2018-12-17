Demir Bariyerleri Sökerken Yakalandı

Malatya'da devriye gezen polis ekipleri, yol kenarındaki demir bariyerleri söken kişiyi, hırsızlık zanlısı olarak gözaltına aldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Gaziantep Caddesi Beylerderesi mevkisinde bir kamyonetin yol park halinde olduğunu gördü.

Ekipler, durumdan şüphelenerek yaptıkları kontrolde bir kişinin iş anahtarıyla yol kenarında bulanan demir bariyerleri söktüğünü, ayrıca altısı kamyonet kasasında, altısı da yerde olmak üzere her biri 3 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında 12 demir bariyer tespit etti.

Şüpheli kişi, hırsızlık zanlısı olarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA