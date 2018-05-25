Demet Akalın, Nihat Doğan Hakkında Koruma Kararı Aldırdı

Demet Akalın, ölen kuzeninin ardından kendisine, Ota b..a timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın çizmesine vermekle övündüğü 30 bin TL'yi sağlığın için harcasaydı bugün anneciğinle iftarını yapacaktın" diyen Nihat Doğan'ı affetmedi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Demet Akalın konu üzerine mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararına göre; Nihat Doğan, Demet Akalın ile ilgili şiddet aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak. İletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek. Koruma kararına uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis yatacak.

"ALLAH ISLAH ETSİN SENİ"

Oğuz'un ölüm haberiyle yıkılan Nihat Doğan, "Ota b..a sosyal medya hesaplarında timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın, çizmesine vermekle övündüğü 30 bin TL'yi sağlığın için harcasaydı, bugün sen de anneciğinle iftarını yapacak, karnen için gün sayacaktın. Demet Akalın'ın da çocuğu var. Rabbim onu çocuğuyla imtihan etmesin. Demet bir de acılı anneye 50 bin TL'lik dava açmış. Allah ıslah etsin seni. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sanan kraliçelerle dolu." diyerek Demet Akalın'a ateş püskürmüştü.

"HAYATININ TAZMİNAT VE SUÇ DUYURUSUNU GÖRECEK"

Nihat Doğan'ın hakkında söylediklerini duyan Akalın, "Pazartesi hayatının tazminat ve suç duyurusunu görecek" diye karşılık vermişti.