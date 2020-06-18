Deloitte Webinar, Türksat desteğiyle gerçekleşecek Covid-19 sürecinde bilişim ve iletişim hizmetlerine yönelik olarak güncel gelişmelerin ve geleceğe ilişkin teknoloji vizyonunun değerlendirileceği Deloitte Webinar, 18 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Covid-19 sürecinde bilişim ve iletişim hizmetlerine yönelik olarak güncel gelişmelerin ve geleceğe ilişkin teknoloji vizyonunun değerlendirileceği Deloitte Webinar, 18 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Türksat'ın iletişim desteği vereceği etkinlik, Türksat Tanıtım ile Türksat Youtube kanallarından canlı yayınlanacak. Deloitte Türkiye Kamu Sektörü Lideri ve Danışmanlık Ortağı Cem Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilecek webinara Türksat Genel Müdürü Cenk Şen katılacak. - ANKARA Kaynak: İHA