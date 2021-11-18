Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye başvuruları başladı

Teknoloji şirketlerine markalarını uluslararası platforma taşıma imkanı sunan Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programına başvurular başladı.

Deloitte açıklamasına göre, şirketin 1995'ten beri dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek.

Facebook iş birliğiyle düzenlenen ve teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen şirketlerini belirleyen programa 20 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek. Kazananlar, 2022 Şubat'ta düzenlenecek törende açıklanacak.

Programda bu yıl da gelirleri 50 milyon avro ve üzerinde olan teknoloji şirketlerine "Big Stars Ödülü" verilecek. Facebook'un katkılarıyla "Facebook Teknolojide Kadın Ödülü"nün yanı sıra bu yıl ilk kez "Facebook Etki Ödülü" de sahiplerini bulacak.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'na en az 3 yıldır faaliyet gösteren teknoloji şirketleri; kendi teknolojisini üreten, teknolojide Ar-Ge yatırımları bulunan, Türkiye'de kurulu ve genel merkezi bu ülkede yer alan şirketler başvurabilecek.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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