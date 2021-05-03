Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı
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Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı

Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel

BARTIN Amasra Müze Müdürlüğü görevlileri, definecilerin zarar verdiği Darıören köyünde ormanlık alandaki kaya mezarda incelemede bulundu.

BARTIN Amasra Müze Müdürlüğü görevlileri, definecilerin zarar verdiği Darıören köyünde ormanlık alandaki kaya mezarda incelemede bulundu.

Bartın Darıören köyünde defineciler, kayanın içinin oyulmasıyla oluşturulan mezar ve çevresine kazı yaparak zarar verdi. Köy muhtarı Hikmet Erdemir bu olaydan sonra verilen zararın tespiti ve boyutlarının belirlenmesi çin alanda inceleme yapılmasını istedi. Bunun üzerine Amasra Müze Müdürlüğü'nde görevli arkeologlar, köye gelerek incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Hikmet Erdemir'in hazır bulunduğu incelemede arkeologlar, ölçümler yaparak, alanın yapısını inceledi. İlk belirlemelere göre, mezarın bölgede yaşayan önder bir kişiye ait olabileceği bildirildi. Detaylı incelemenin sonrasında alanın koruma altına alınacağı öğrenildi.


Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı
Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı
Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı
Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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