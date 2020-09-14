Dedektör köpek "Kaptan" uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
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Dedektör köpek "Kaptan" uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpek
14.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:14

Muğla'nın Yatağan ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çırpı Ovası mevkisindeki kontrol noktasında uygulama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta dedektör köpeği "Kaptan" ile yapılan aramada U.B'nin valizinde 110 gram esrar, E.A'nın çantasında ise 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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