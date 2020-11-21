DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
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DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

21.11.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:20

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki tespit edilen adrese gelen ekipler, açılmayan kapıyı "koçbaşı" ile kırarak içeri girdi.

Belirlenen adreslerde arama yapan güvenlik güçleri, örgüte ait doküman çok sayıda ele geçirirken 18 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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