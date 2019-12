: Davutoğlu'ndan Akşener'in "Vekil veririz" teklifine yanıt: Doğru olmayan yolu uygulamam

19.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:15

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Kurucular Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKŞENER'E VEKİL YANITI

İYİ Parti Meral Akşener'in "Bizden milletvekili isterse 'Evet' derim; biz de böyle bir yoldan geçtik" sözlerine yanıt veren Davutoğlu, "Sayın Akşener bir zaruret halinden bahsetmiş. O geçmişteki bir uygulamaya atıfta bulunuyor. Ben siyasette doğal seyir içinde olmayan hiçbir şeye başvurmadım. İhtiyaç da olmayacağını düşünüyorum. Milletimiz bize ne takdir ederse başımızın üzerinde yeri var. Biz herhangi bir şekilde zorlukla karşılaşırsak herkesle demokratik ittifak yaparız her kesimle. AK Parti'nin doğru gördüğümüz her hareketini destekleriz. Ak Parti bizi ihraç ederek köprü attı biz köprü kuracağız" ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisine yöneltilen, "Davutoğlu 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim. Bu durumda kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Pek çok insan size bel bağlamış. Ki bize bir de büyük bir haksızlık yapıldı. Bizim teşkilatlarımız, kongremiz, her şeyimiz tamamdı. Nitekim o 15 milletvekili de dahil olduktan sonra YSK'nın kararında bütün bunlar olduğu için ve de grubu da olduğu için 'seçime girebilir' dendi. Canımız o kadar yanık ki bireysel olarak biliyoruz onu. Sonuç olarak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu'ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim. Prensip olarak 'evet' derim. Kamuoyu nasıl karşılar onu bilmiyorum. Siz bir şey talep edip karşılık aldıysanız benzer bir durumda olan başka bir yapıya da onu yapmak zorundasınız. Prensip bu" şeklinde cevap vermişti.

