Datça çöp ve moloz dökme alanına kavuştu

Muğla'nın Datça ilçesinde çöp ve moloz dökme alanı belirlendi.

İskele Ma­hal­le­si Kargı De­re­si mevkisindeki eski taş ocağı ola­rak kul­lan­ılan alan Datça çöp ve moloz dökme ala­nı­ olarak gerekli izinlerin ardından tahsis edildi.

AK Parti İl ve İlçe Mec­lis Üyesi Haluk Laçin, gazetecilere, yürüttükleri çalışmalarla ilçenin büyük bir sorunu haline gelen çöp ve moloz dökme sıkıntısının ortadan kalktığını söyledi.

AK Parti Mil­let­ve­kil­le­ri­ Meh­met Yavuz Demir ve Yelda Erol Gök­can'ın ta­ki­biyle Datça'nın çöp ve moloz döküm ile top­rak dolgu iz­ni­ne ka­vuş­tuğunu belirten Laçin, "Datça'mız artık in­şa­at ve moloz ar­tık­la­rı­nın ol­du­ğu alan­lar­dan kur­tul­muş ola­cak­tır. Bun­dan sonra ya­pı­la­cak mo­loz­la­rın Kargı De­re­si veya tarım alan­la­rın­da­ki ara­zi­le­re değil, izin­li alana dö­kü­le­cek­tir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan