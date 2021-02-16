Datça çöp ve moloz dökme alanına kavuştu
Muğla'nın Datça ilçesinde çöp ve moloz dökme alanı belirlendi.
Muğla'nın Datça ilçesinde çöp ve moloz dökme alanı belirlendi.
İskele Mahallesi Kargı Deresi mevkisindeki eski taş ocağı olarak kullanılan alan Datça çöp ve moloz dökme alanı olarak gerekli izinlerin ardından tahsis edildi.
AK Parti İl ve İlçe Meclis Üyesi Haluk Laçin, gazetecilere, yürüttükleri çalışmalarla ilçenin büyük bir sorunu haline gelen çöp ve moloz dökme sıkıntısının ortadan kalktığını söyledi.
AK Parti Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ın takibiyle Datça'nın çöp ve moloz döküm ile toprak dolgu iznine kavuştuğunu belirten Laçin, "Datça'mız artık inşaat ve moloz artıklarının olduğu alanlardan kurtulmuş olacaktır. Bundan sonra yapılacak molozların Kargı Deresi veya tarım alanlarındaki arazilere değil, izinli alana dökülecektir." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan