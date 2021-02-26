DASK'tan deprem sigortası yaptırma çağrısı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan yapılan (DASK) açıklamada, ülke genelinde sigortalılık oranının yüzde 57 olduğu ve bu rakamın yüzde 100'e çıkarılması gerektiği bildirildi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan yapılan (DASK) açıklamada, ülke genelinde sigortalılık oranının yüzde 57 olduğu ve bu rakamın yüzde 100'e çıkarılması gerektiği bildirildi.

DASK'tan 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada, depreme hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

Depreme karşı en önemli finansal güvence olan zorunlu deprem sigortası sayesinde halihazırda Türkiye'de 10 milyonu aşkın konutun güvence altında olduğu belirtilen açıklamada, ülke geneli sigortalılık oranının yüzde 57 düzeyinde seyrettiği kaydedildi.

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından hasar dosyalarının yüzde 94'ünü tamamlayan DASK'ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği hasar ödemesinin 760 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, sigortalılık oranını artırmak için başlattıkları "DASK Yaptıran Kazanıyor" kampanyasını anımsatarak, kampanyanın ardından poliçe üretimlerinin artarak devam etmesini beklediklerini aktardı.

Herkesin deprem gerçeğinin farkında olması ve bu konuda üzerine düşenleri yaparak önlem alması gerektiğini kaydeden ve ülkedeki deprem tehlikesinden bahseden Turgut, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kapsamda DASK olarak vatandaşlarımızın çok uygun primler ödeyerek evlerini zorunlu deprem sigortası ile güvence altına almalarını sağlıyoruz. Bu sigortanın depreme karşı alınacak en etkili finansal önlem olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ancak sigortalılık oranlarına baktığımızda hala gidecek yolumuz var. Bu nedenle 2021'de bir seferberlik başlattık. DASK Yaptıran Kazanıyor kampanyamız kapsamında sigortalılarımızın teminatlarını artırırken, prim farkını almıyoruz. Deprem Haftası'nda da tüm konut sahiplerini kampanyadan yararlanmaya ve sigorta yaptırarak depreme karşı önlem almaya davet ediyoruz."

"DASK Yaptıran Kazanıyor' kampanyası sigortaya ilgiyi artırdı

Erdal Turgut, DASK olarak yüzde 100 sigortalılık hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kapsamımıza giren tüm konutların sigortalı olması için çalışıyoruz. Bu amaçla başlattığımız kampanyanın ardından da poliçe üretimlerinde artış olduğunu görmek bizim için mutluluk verici. Sigortalılık oranlarının daha da artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık prim ortalamasının 163 lira olarak hesaplandığı bilgisini veren Turgut, depremde hasar gören sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedelinin ise 268 bin liraya yükseldiğini bildirdi.

Turgut, 24 Ocak'ta gerçekleşen Elazığ merkezli deprem için 269 milyon lira ödeme yaptıklarını anımsatarak, 30 Ekim'deki İzmir depreminin ardından açılan hasar dosyalarının yüzde 94'ünü sonuçlandırarak 266 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Erdal Turgut, DASK olarak bugüne kadar yaptıkları toplam ödeme miktarının 760 milyon liraya ulaştığı bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan