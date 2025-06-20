Darphane Galatasaray hatıra parası ne kadar? Galatasaray hatıra parası nereden, nasıl alınır 2025?

Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci sonrası Darphane tarafından çıkarılan özel hatıra paraya ilişkin bilgiler, hem sarı-kırmızılı taraftarlar hem de koleksiyon meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor. "Galatasaray hatıra parası kaç TL?" ve "Bu özel koleksiyon parası nereden temin edilebilir?" gibi sorular, sosyal medyada ve dijital platformlarda sıkça gündeme geliyor. Peki, Darphane tarafından hazırlanan Galatasaray hatıra parasıyla ilgili fiyat bilgisi nedir, satış noktaları neresi, nasıl satın alınır? İşte merak edilenlere dair tüm ayrıntılar…

DARPHANE GALATASARAY HATIRA PARASI NE KADAR?

Galatasaray'ın 2024–2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu taçlandırmak amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özel hatıra paraları basıldı. Kulübün 24. şampiyonluğu anısına hazırlanan bu koleksiyon ürünleri, hem taraftarlar hem de koleksiyon meraklıları arasında büyük ilgi gördü.

Darphane Galatasaray hatıra parası ne kadar

Darphane'nin resmi e-mağazasında satışa sunulan hatıra paraların iki farklı versiyonu bulunuyor. Gümüş üzeri altın kaplama özel tasarım para, 38,61 mm çapında, 31,10 gram ağırlığında ve 925 ayar gümüşten üretildi. Bu özel koleksiyon parası, 3.100 TL fiyat etiketiyle satışta yer alıyor.

Daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak sunulan bronz (okside) versiyon ise aynı boyutlarda üretilmiş olup nominal değeri 2,5 TL olmasına rağmen koleksiyon ürünü niteliğiyle 1.550 TL fiyatla satılıyor.

Galatasaray hatıra parası nereden, nasıl alınır

DARPHANE GALATASARAY HATIRA PARASI NEREDEN, NASIL ALINIR?

Sınırlı sayıda basılan bu hatıra paraları, Darphane'nin resmi e-mağazası başta olmak üzere çeşitli çevrim içi platformlarda da satışa sunuldu. Yoğun ilgi gören bu koleksiyon ürünleri, kısa sürede tükenme potansiyeli taşıyor.

Tasarımıyla Galatasaray tarihine özel bir anı bırakmayı amaçlayan hatıra paralar, hem yatırım hem de duygusal değer taşıyan anlamlı bir hatıra olarak öne çıkıyor.