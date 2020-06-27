Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı

Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı İzzet Aydın - Hanifi Bayar İSTANBUL - Pendik'te 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç, tartıştığı sevgilisinin erkek arkadaşları tarafından zorla kaçırılarak darp edildi.

27.06.2020 02:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 02:51

Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı

Gamze Erdemir - İzzet Aydın - Hanifi Bayar

İSTANBUL - Pendik'te 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç, tartıştığı sevgilisinin erkek arkadaşları tarafından zorla kaçırılarak darp edildi. Saldırganlar engelli genci darp ettikleri anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Kan donduran olayda bir kişi gözaltına alındı. Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı.

Kan donduran olay, Pendik'te geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Emrullah Temiz ile kız arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Temiz, aynı evde yaşadığı kız arkadaşından ayrıldı. Daha sonra kızın erkek arkadaşlarından biri Emrullah Temiz'i konuşmak için yanına çağırdı. Eski sevgilisinin arkadaşının yanına giden Temiz, 6-7 kişilik bir grup tarafından zorla arabaya bindirilerek Pendik'te bir parka götürüldü. Engelli genç burada eski sevgilisinin arkadaşları tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan gençler, Emrullah Temiz'e tekme ve yumruk atarak darp etti. Gruptakilerden biri cebinden bıçak çıkarttığı bıçakla Temiz'i tehdit ederken, engelli genç aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar engelli genci darp ederken çektikleri görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınladı ve kız arkadaşından zorla özür diletti. Aldığı darbeler nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temiz'in yürümekte güçlük çektiği öğrenilirken, olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında saldırganlardan 1'i gözaltına alındı.

Acılı anne oğluna bunu yaşatanların cezalandırılmasını istiyor

Yaşananları öğrendikten sonra hemen şikayetçi olan anne Mevlüde Çamçı, yaptığı açıklamada, "3 ay önce bir kızla internette tanışmıştı. Kız, 'Ailem beni evden kovdu' dedi ama o da yalanmış zaten ailesi kovmamış evden. Oğlumla bana görüntüler attı, ben önce kabul etmedim ama 'Ailem beni evden attı' deyince dayanamadım üzüldüm. Tamam gelin dedim ben de bir ay kaldılar. Evlenmeye de niyetleri vardı ama telefon hiç elinden düşmezdi. Ona buna mesaj atardı. Bir gün oğlum iş dönüşü içeriye girmiş odada telefonda bir erkeğe öpücük atıyor. Çocuk onu görünce direkt telefonu elinden almış mesajlara bakmış; 'Aşkım' falan yazıyor. Ben geldim, moralleri bozuk. 'Ne oldu?' dedim benim oğlan anlattı, 'İçeriye girdim başka bir erkekle konuşuyordu' dedi. Hatta bir ay yanında kaldı benim çocuğum elini bile sürmedi evleneceğiz diye. Tamam dedim, senin kararın. O akşam yol parasını da ayarladık, vapura kadar da kızı götürdü benim çocuğum. Dışarıda bırakmak istemedi. Zaten bir ay sonra benim çocuğumu tehdit etti, 'Sana dayak attıracağım' diye. Benim çocuğumu tuzağa düşüren de kızın arkadaşı benim oğlanın da arkadaşı. Benim oğlanı dolduruşa getirdi, 'Sen adam değilsin, erkeksen konuşalım' demiş bu da salı günü gitmiş ben işteydim zaten. Gitmiş tek görüşeceğim sanıyor tabi tam karşısına geçtiği an arkasından saldırmışlar. Sonra Sultanbeyli'de dövdükten sonra arabaya bindirip Pendik'e götürmüşler parka. Orada kamerayı açmışlar. Bunu hep beraber yaptılar tek bir kişi değil. Hepsinden şikayetçi oldum. Dün akşam da tehdit mesajı geldi oğluma. 'Sana af yok, kamerayı açsana' deyip küfürler etmiş. Dudakları, burnu, gözünün etrafı, kaburgaları özellikle beli çok kötü durumda. Çok tekmelemişler." ifadelerini kullandı.

Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Haber
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Caner Erkin Alper Ulusoy Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Kaza Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 03:14:11. #1.14#
title