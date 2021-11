Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Daron Acemoğlu yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Peki, Daron Acemoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne?

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Kamer Daron Acemoğlu (d. 3 Eylül 1967; İstanbul), Türk-Amerikalı ekonomisttir.

Daron Acemoğlu doğum tarihi : 3 Eylül 1967

Daron Acemoğlu kaç yaşında : 53 yaşında

Daron Acemoğlu nereli : İstanbul doğumlu

Daron Acemoğlu mesleği ne : Ekonomist

Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) iktisat profesörüdür. Siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği konularında çalışmalar yapar. Siyaset bilimci James A. Robinson'la birlikte yazdığı Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri (2006) ve Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri (2012) adlı eserleri çok sayıda ödüle değer görülmüştür. 2021 yılı itibariyle IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasındadır.

DARON ACEMOĞLU BİYOGRAFİSİ

1967 yılında İstanbul'da doğdu. Ermeni kökenlidir. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi''nden mezun oldu (1986).

Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde (1989) tamamladıktan sonra yüksek lisans (1990) ve doktora (1992) derecelerini ise Londra Ekonomi Okulundan aldı. 1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders verdi. 1993'ten itibaren akademik kariyerini ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) sürdürdü. 2000 yılında profesör unvanını aldı.

MIT'deki akademik kariyerinin ilk yıllarında, The Economic Journal'da yayınlanan "Consumer Confidence and Rational Expectations: Are Agents' Beliefs Consistent With the Theory?" başlıklı makalesi "1996 yılının en iyi makalesi" ödülüne değer görüldü. 2005 yılında ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bir bilim insanına her iki yılda bir verilen John Bates Clark madalyasına layık görüldü. Siyaset bilimci James A. Robinson'la birlikte yazdığı Economic Origins of Dictatorship and Democracy (Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri) 2006 yılında yayımlandı. Kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri üzerine çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Acemoğlu ve Robinson'un 2012 yılında yayımlanan Why Nations Fail: Origins of Power, Poverty and Prosperity (Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri) adlı kitabı New York Times gazetesinin çok satan kitaplar listesine de girdi. Acemoğlu ve Robinson bu kitapta, uluslar arasındaki refah farklarının ana nedeninin coğrafi, tarihi ya da kültürel faktörler olmadığını; farklılığın temel nedeninin ulusların sahip olduğu ekonomik ve siyasi kurumların niteliğinde yattığını öne sürmüştür.

Klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında 2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün, Acemoğlu'na verilmesi uygun görüldü. Acemoğlu'na ödülü, 24 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından verilmiştir.

Utrecht, Bilkent, Bath, Boğaziçi ve Atina üniversiteleri ile Paris'teki École Normale Supérieure tarafından fahri doktor unvanıyla ödüllendirilen. Acemoğlu'na 2019 yılında MIT tarafından "Enstitü Profesörü', 2021 yılında İngiliz Akademisi tarafından Onur Üyesi unvanı verilmiştir.

Acemoğlu, Review of Economics and Statistics ve Journal of Economic Growth dergilerinin yardımcı editörlüğünü yürütmektedir. Bilim Akademisi üyesidir.

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin iki erkek çocuğu vardır.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet