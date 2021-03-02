Darbedilen kız çocuğunun ölümüne ilişkin annesi ve üvey babasının yargılanması sürüyor

Sakarya'da, 2018 yılında üvey babası tarafından darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun annesi ile üvey babasının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da, 2018 yılında üvey babası tarafından darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun annesi ile üvey babasının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Esma Asel K'nin üvey babası E.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık anne F.K'nin katılmadığı duruşmada, Esma Asel K'nin babası Halit K, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan iddia makamı, delillerin toplandığını belirterek, mütalaa hazırlanması için süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halini talep etti.

Sanık E.S. ise üzerine atılı suçları işleyecek bir insan olmadığını savunarak, uzun süren tutukluluğu nedeniyle tahliyesini istedi.

Müdafi avukatı, adli tıp raporunda çocuğun ölümünden 3 hafta önce kafa travması tanısıyla hastaneye getirildiğinin ve cinsel tacize uğradığına dair bulguya rastlanmadığının yer aldığına değindi.

Diğer sanık avukatı da E.S'nin soruşturmanın ilk aşamasında tutuklu bulunmasına yetecek delil olmadığından serbest bırakıldığını ancak yerel medyada çıkan haberlerin etkisiyle yapılan itiraz üzerine tutuklandığını iddia ederek, 2 yılı aşkın süredir hapiste olan müvekkilinin mağdur olduğu gerekçesiyle tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı ise sanığın kendi öz kızına fiziksel ve sözlü baskı uygulaması nedeniyle Düzce'de hastanede tedavi gördüğüne dair raporları dosyaya sunacağını anlatarak, tanık beyanları ve "sanığın suça eğilimli olması" nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğun devamına ve mütalaa hazırlanması için iddia makamına süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 Kasım 2018'de üvey babası tarafından darbedildiği iddia edilen ve kafatasında çatlaklar oluşan Esma Asel K, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çocuğun annesi F.K. ile üvey babası E.S. tutuklanmış, F.K. daha sonra tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çocuğun annesi F.K. hakkında "kötü muamele" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey babası E.S. hakkında ise "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek