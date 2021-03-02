Darbedilen kız çocuğunun ölümüne ilişkin annesi ve üvey babasının yargılanması sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Darbedilen kız çocuğunun ölümüne ilişkin annesi ve üvey babasının yargılanması sürüyor

02.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:42
Darbedilen kız çocuğunun ölümüne ilişkin annesi ve üvey babasının yargılanması sürüyor

Sakarya'da, 2018 yılında üvey babası tarafından darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun annesi ile üvey babasının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da, 2018 yılında üvey babası tarafından darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun annesi ile üvey babasının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Esma Asel K'nin üvey babası E.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık anne F.K'nin katılmadığı duruşmada, Esma Asel K'nin babası Halit K, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan iddia makamı, delillerin toplandığını belirterek, mütalaa hazırlanması için süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halini talep etti.

Sanık E.S. ise üzerine atılı suçları işleyecek bir insan olmadığını savunarak, uzun süren tutukluluğu nedeniyle tahliyesini istedi.

Müdafi avukatı, adli tıp raporunda çocuğun ölümünden 3 hafta önce kafa travması tanısıyla hastaneye getirildiğinin ve cinsel tacize uğradığına dair bulguya rastlanmadığının yer aldığına değindi.

Diğer sanık avukatı da E.S'nin soruşturmanın ilk aşamasında tutuklu bulunmasına yetecek delil olmadığından serbest bırakıldığını ancak yerel medyada çıkan haberlerin etkisiyle yapılan itiraz üzerine tutuklandığını iddia ederek, 2 yılı aşkın süredir hapiste olan müvekkilinin mağdur olduğu gerekçesiyle tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı ise sanığın kendi öz kızına fiziksel ve sözlü baskı uygulaması nedeniyle Düzce'de hastanede tedavi gördüğüne dair raporları dosyaya sunacağını anlatarak, tanık beyanları ve "sanığın suça eğilimli olması" nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğun devamına ve mütalaa hazırlanması için iddia makamına süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 Kasım 2018'de üvey babası tarafından darbedildiği iddia edilen ve kafatasında çatlaklar oluşan Esma Asel K, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çocuğun annesi F.K. ile üvey babası E.S. tutuklanmış, F.K. daha sonra tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çocuğun annesi F.K. hakkında "kötü muamele" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey babası E.S. hakkında ise "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Can Bartu Mesut Özil Serdar Aziz Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Darbedilen kız çocuğunun ölümüne ilişkin annesi ve üvey babasının yargılanması sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 17:43:38. #1.16#
title