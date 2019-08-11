11.08.2019 09:19

Dar gelirli 30 aileye belediyeden kurbanlık sürprizi

Koç gibi bayram hediyesi

Kestel Belediyesi ihtiyaç sahibi 30 aileye bayram hediyesi olarak kurbanlık koç dağıttı

BURSA - Bursa'da Kestel Belediyesi Kurban Bayramı öncesi tespit edilen dar gelirli 30 aileye 30 adet koç dağıttı.

Kestel Hayvan Pazarı'nda gerçekleşen etkinlikte Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ailelerle ve pazar esnafıyla yakından ilgilendi. Kurbanlıkların kavuşan aileler, hizmette emeği geçenlere dua etti. Aracıyla gelen aileler kurbanını kendi imkanlarıyla götürdü. Aracı olmayan ailelere kurbanını belediye kamyona yükleyerek evine kadar götürdü.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kurban Bayramı öncesi hayırseverlerin de desteğiyle bu hizmeti gerçekleştirmeyi çok arzuladıklarını belirterek, "Öncelikle hemşehrilerimizin ve tüm dünya Müslümanlarının kurban bayramını kutluyorum. Belediye olarak hayırseverlerimizle birlikte anlamlı bir hizmet gerçekleştirmek istedik. İnsanlarımıza bir şekilde komşusundan, eşinden, dostundan belki evine kurban eti giriyor. Biz "bir adım öteye gidelim" istedik. Durumu müsait olmayan vatandaşlarımız da evinde kurban kesme heyecanını yaşasın istedik. Durumu yerinde olmayan vatandaşlarımıza hayırseverlerimizin desteğini alarak 30 kurban bağışladık. ve bugün ailelere teslim ettik. Onlar da inşallah çocuklarıyla beraber bu kurban heyecanını o hisleri, duyguları yaşasınlar. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere bu işe katkıda bulunanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sevgi Bankası Derneği'nin yılın 12 ayı gıda ve sıcak yemek yardımı yaptığını anlatan Tanır, "Derneğimizin bu çalışmaları kapsamında gelen listeye göre kurban yardımını yaptık. Ayrıca mahallelere eşit oranda dağıtmaya da gayret ettik" diye konuştu.

Programın ardından pazar esnafını tek tek gezen Önder Tanır, kurban satışlarını ve pazarın durumunu sordu.

Kaynak: İHA