Danimarka Başbakanı: "İstihbarat Başkanı'nın tutukluluğu dış ilişkilere zarar vermez"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen'in basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılanmasının dış ilişkilere zarar vereceğine inanmadığını söyledi.

Frederiksen yaptığı açıklamada, "İstihbarat servislerinden son derece gizli bilgileri ifşa etme" şüphesiyle İstihbarat Teşkilatı Başkanı Lars Findsen'in tutuklanmasının servisin yabancı ortaklarla temaslarına zarar vereceğine inanmadığını aktardı.

Kopenhag Şehir Mahkemesi, pazartesi, Findsen'in aralık 2021'den bu yana tutuklu olduğunu ve yargılanmasına başladığını duyurmuştu.

Gizli oturum şeklinde pazartesi görülen duruşmada Findsen'in tutukluluğu 4 Şubat'a kadar uzatıldı.

İstihbarat Teşkilat Başkanı'nın tutuklu yargılanma haberi, Danimarka istihbarat kurumlarının yabancı ortaklarıyla ilişkilerini zedeleyeceği yönünde söylentilere yol açmıştı.

Frederiksen, "Müttefiklerimizle son derece bağımlı olduğumuz iş birliğinin hala genişleyebileceğinden çok eminim." ifadelerini kullanırken, söz konusu davayı "çok ciddi bir vaka" olarak nitelendirdi ve "kesinlikle olmamasını tercih edeceğimiz bir şeydi" değerlendirmesinde bulundu.

Findsen ile 3 üst düzey istihbaratçının da 9 Aralık 2021'de tutuklandığı, bu kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı belirtilmişti.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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