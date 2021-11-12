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Dani Alves yeniden Barcelona'da

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Dani Alves yeniden Barcelona'da

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, eski futbolcusu Dani Alves'i kadrosuna kattı.

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, eski futbolcusu Dani Alves'i kadrosuna kattı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve ocak ayından itibaren sezon sonuna kadar forma giyeceği kaydedildi.

2008-2016 yılları arasında Barcelona forması giyen Brezilyalı sağ bek, ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 23 kupa sevinci yaşadı.

Alves, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giymişti.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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