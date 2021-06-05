Dalyan'da sezonu gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor
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Dalyan'da sezonu gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor

Dalyan'da sezonu gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Muğla'nın Dalyan kanallarında turist taşımacılığı yapan tekneler, sezona pandemi nedeniyle 2 ay gecikmeli olarak başladılar.

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Muğla'nın Dalyan kanallarında turist taşımacılığı yapan tekneler, sezona pandemi nedeniyle 2 ay gecikmeli olarak başladılar. Düşük kapasite ile çalışan tekneciler İngiltere ve Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerin de turist seferlerine başlamasını bekliyor.

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan bölgesi 1 Haziran'da yeni sezona start verdi.

Labirenti andıran kanallardan, dünyanın sayılı plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı başta olmak üzere Kaunos Antik Kenti, kaplıcalara ve kanal içerisindeki birçok alternatif noktaya turist taşıyan tekneler seyrüsefere başladı.

Önceki senelerde sezonun bu zamanlarında Dalyan Kanallarında ard ardına sıralanan tekneler görülürken, bu sene ise pandeminin büyük etki gösterdiği turizm sektörü nedeniyle henüz kanalda birkaç teknenin turist taşıdığı görülüyor. Turist taşıyan tekneler de çok düşük kapasite ile çalışıyorlar. Yine önceki senelerde gün ortasında yoğunluk nedeniyle hiç tekne kalmayan Dalyan iskelesinde de birçok tekne henüz çok az sayıda turist gelmesi nedeniyle bağlı durumda bulunuyor. Tekneciler önümüzdeki günlerde İngiltere, Rusya ve diğer ülkelerin Türkiye'ye turist seferlerini yeniden başlatmasını ümit ediyorlar.

Dalyan Tekne Kooperatifi bünyesinde tekne kaptanı olarak turist taşımacılığı ve tekne turları düzenleyen Hayri Yeşil 1 Haziran'da sezonu açtıklarını ancak beklentilerinin az olduğunu belirtti.

Turist sayısının çok az olduğunu belirten Hayri Yeşil, "Şu anda yabancılar genel olarak Ukrayna ağırlık ancak biz Rus, İngiliz ve diğer ülkelerden de turistleri bekliyoruz. Çünkü sadece 1 ülkeden gelen turistler yeterli değil, şu an çok düşük kapasite ile çalışıyoruz" dedi.

Önceki yıllarda 1 Nisan'da sezonu açtıklarını belirten Hayri Yeşil, "Bu yıl ise 1 Haziran'da açabildik. Maalesef şu anda turlarımız çok zayıf inşallah bunun ileride düzelmesini bekliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Dalyan'da sezonu gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor
Dalyan'da sezonu gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor
Dalyan'da sezonu gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor
Dalyan'da sezonu gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor
Dalyan'da sezonu gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor
Dalyan'da sezonu gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dalyan'da sezonu gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor - Haberler Ekonomi
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