Dalaman'da bir kişi evinde ölü bulundu
Dalaman ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
01.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:15
Dalaman ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Söğütlüyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan Menderes Öztürk'ten (56) haber alamayan yakınları evine gitti.
Öztürk'ün hareketsiz yattığını fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen 112 Acil Servis ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA