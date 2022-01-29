Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumayan İsmail Kartal'ın son hali hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarına Antalya'da devam ediyor. Sıkı bir tempoda çalışan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın sakal bırakmış son hali taraftarları oldukça şaşırttı.

SERDAR AZİZ VE LUIZ GUSTAVO TAKIMDAN AYRI BİREYSEL ÇALIŞTI

Antalya kampının 4. gününde Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam etti. Futbolculardan Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, kamp kadrosuna dahil oldu. Szalai takımla çalışırken, İrfan Can Kahveci takımdan ayrı koştu. Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak'ın tedavisine devam edildi, Serdar Aziz ile Luiz Gustavo takımdan ayrı bireysel çalıştı.

YILDIZ FUTBOLCULAR KAMP KADROSUNDA YER ALMIYOR

Milli takımlarında bulunan Enner Valencia, Kim Min-jae, Marcel Tisserand, Diego Rossi ile sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Bartu Kulbilge, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ile Arda Güler, kamp kadrosunda yer almıyor.

"20 YIL YAŞLANMIŞ"

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın son hali ise oldukça dikkat çekti. Taraftarlar, deneyimli hoca için "20 yıl yaşlanmış" ve " Fenerbahçe'ye gelen yaşlanıyor" şeklinde yorumlar yaptı. 12 Ocak'ta Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

18 Ocak - İsmail Kartal basın toplantısı

29 Ocak - Fenerbahçe antrenmanı