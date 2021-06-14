Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı oldu
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Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı oldu

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İstanbul Boğazı'nda bir zamanlar gezinti için kullanılan 15 metrelik tekne bugünlerde Trabzon'un Düzköy ilçesindeki dağın yamacında kafe olarak misafirlerini ağırlıyor. Dağın yamacındaki teknenin güvertesine çıkanlar meşhur "Titanic" pozunu vermeyi ve selfi çektirmeyi ihmal etmiyor.

Düzköy ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Turan Zafer, tekneden bir kafe yapma hayalini gerçekleştirmek için bir süre önce harekete geçti. Tekne için arayışa geçen Turan Zafer, bir zamanlar İstanbul Boğazı'nda gezi teknesi olarak kullanılan ve bir süre önce Giresun'un Tirebolu ilçesine satılan tekneyi almaya karar verdi. 15 metre uzunluğunda, 4.60 metre genişliğindeki tekneyi denizden Akçaabat ilçesine getiren Zafer, tekneyi vinç yardımıyla tıra yükledi. Tek şeritli, rampalı ve virajlı yollardan geçilerek ilçedeki 661 rakımlı Yenimahalle'ye getirilen tekne, daha önceden yapılmış beton yapının üzerine yerleştirildi. 'Saback rüzgarı' adı verilen tekne ilçeye hakim bir noktaya konumlandırılırken, pandemi yasaklarının bitmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya başladı. Zafer, teknenin hemen yanına da Deniz Feneri şeklinde bir başka yapı yaparak tekneye olan ilgiyi de arttırdı.

Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı oldu

"BABAMIN HAYALİYDİ BEN DE HAYALİNE DESTEK VERDİM"

Dağın yamacındaki tekne ile ilgili açıklamalarda bulunan Turan Zafer'in oğlu Emirhan Zafer, tesisin babasının hayali olduğunu söyledi. Emirhan Zafer, projeyi hayata geçirmek için 200 bin TL üzerinde bir harcama yaptıklarını belirterek "Burası babamın hayaliydi. Böyle bir planı vardı, ben de hayaline destek çıktım. Pandemi sürecinde teknemizi getirmiştik. Pandemi yasakları bitinceye kadar tesisin eksiklerini tamamladık ve yasakların bitmesinin ardından 1 Haziran'dan itibaren de misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Yörede olmayan bir tesisti, bunu da biz bölge turizmine kazandırmış olduk" diye konuştu.

Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı oldu

"GEZDİĞİM ÜLKELERDE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Dağın yamacındaki tekneyi arkadaşları ile birlikte görmeye gelen yöre sakinlerinden Burak Tiryaki "Arkadaşlarla birlikte kahvaltıya geldik ve şimdi manzaranın tadını çıkartıyoruz. Pandemi nedeniyle böyle ortamlardan uzaktık çok şükür hasta olmadan bu süreci atlattık, şimdi keyfini sürüyoruz" derken, Suudi Arabistan'dan memleketine tatile gelen Erdal Çağılcı ise "Buralar Arabistan'da yaşayanlar için cennet. Orada yaşayanlar buraların kıymetini çok daha iyi biliyorlar ama burada yaşayanlar bunun farkında değil. Yoldan geçerken gördük. Çok ilginç geldi. Burayı tanıyalım yakından görelim istedik. Gezdiğim ülkelerde böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Eşi Latife Çağılcı "Çok ilginç geldi. Buraya nasıl çıkarıldığını da çok merak ettim" derken, tesis sahipleri tekneyi nasıl çıkardıklarını detayları ile Çağılcı'ya anlatarak bilgi verdi.

Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı oldu
Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı oldu
Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı oldu
Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı oldu
Haber Yorumları (1)
SENAR: güzel, farklı değişik bir tarz olmuş. Beğendim
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Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı oldu - Haberler Ekonomi
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