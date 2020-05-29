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D-8 Genel Sekreteri Shaari: "Pandemi sonrası ekonomide çözüm izolasyon değil, iş birliği"

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) önemli isimleri ağırladığı Special Edition Talks'ın bu haftaki konuğu, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari oldu.

D-8 Genel Sekreteri Shaari:
29.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:50

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) önemli isimleri ağırladığı Special Edition Talks'ın bu haftaki konuğu, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari oldu.

ICYF'den yapılan açıklamaya göre Shaari, koronavirüs sonrası dünyada "Yeni normal" olgusu tartışılırken, dünya ekonomik bir parçalanmaya mı, yoksa daha güçlü işbirliklerine doğru mu yönelecek sorusuna cevap aranan özel oturumda konuştu.

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Shaari, ülkelerin kendilerini izole etmek üzere bir ekonomik düzeni tartıştıkları bu dönemde, salgının tüm insanlığın problemi olduğunun altını çizerek, insanlığın bu sorunla ancak "birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" anlayışı ve dayanışma ile başa çıkabileceğini ifade etti.

Shaari, "Çoğumuz davranışlarımızı değiştiriyoruz, herhangi bir şeyi yapış şeklimiz ve bakış açımız değişiyor. Üretim yöntemleri, birlikte iş yapma şekilleri ve ticaret tamamen değişecek." ifadelerini kullandı.

Yeni normal üzerine konuşurken ülkelerin kendilerini izole etmelerinin çözüm olmadığını belirten Shaari, böyle bir dönemde ticaret savaşlarını bitirmenin ve daha çok iş birliğine yönelmenin önemli olduğunu dile getirdi.

D-8 Sağlık Bakanları toplantısı haziranda

D-8 bünyesinde geçen yıl kurulan Sağlık ve Sosyal Koruma Programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Shaari, üye ülkelerin Sağlık Bakanlarının haziran ayında online bir toplantıda bir araya geleceğini kaydetti.

D-8 bünyesinde bir Dayanışma Fonu oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Shaari, bu dönemde üye ülkelerinin birbirlerine destek olmalarının önemini vurgulayarak, Türkiye örneğini verdi. Türkiye'nin D-8 üye ülkelerinden Bangladeş ve Nijerya'ya yardımlarını hatırlatan Shaari, ülkelerin gerekli ve yeterli medikal ekipman ve solunum cihazlarına sahip olduklarından emin olmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

D-8 bünyesinde bir solunum cihazı üretimi üzerine çalıştıklarının da bilgisini paylaşan Shaari, koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde D-8 Genel Sekreterliği'nin dayanışmayı artırmak için bir online yardım etkinliği düzenlemeye hazırlandığını belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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