Cyber Anadolu'nun 3. etabı Tekirdağ'da yapıldı
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Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Cyber Anadolu'nun 3. etabı Tekirdağ'da yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi organizasyonunda Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle ve Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde 12-15 Mart tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde 'Cyber Anadolu Siber Güvenlik...

15.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:35
Cyber Anadolu'nun 3. etabı Tekirdağ'da yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi organizasyonunda Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle ve Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde 12-15 Mart tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde 'Cyber Anadolu Siber Güvenlik Eğitim Programı' düzenlendi.


Eğitim programına; kamu kurumlarının bilgi işlem personeli, özel sektörde yazılım üzerine faaliyet gösteren kişiler ile bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan üniversite öğrencileri katıldı.


Program öncesi katılımcılarla bir araya gelen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Şahin konuşmasında şunlara değindi:


"Siber güvenlik ülkemizde ve tüm dünyada kritik bir önem taşıyor. Teknolojinin gelişmesi paralelinde siber saldırıları da gündeme getirdi. Ülkemiz bu anlamda büyük tehdit altında ve dünyada en çok siber saldırıya maruz kalan 5. ülke konumunda. Dolayısıyla siber güvenlik konusunda kendisini yetiştirmiş uzmanlara olan ihtiyaç çok fazla. Kamu kurumlarının dikkatle eğildiği konulardan bir tanesi de siber güvenlik alanında yetişmiş personel açığının bir an evvel kapatılması. Burada düzenlenen programda bu amaca hizmet ediyor. Yani, kamu kurumlarının temsilcileri olarak bizim sizlerden isteğimiz eğer siber güvenlik alanına ilgi duyuyorsanız bunun üzerine eğilmeniz ve kendinizi yetiştirmeniz. Bu program da sizin için büyük bir fırsat. Sonrası zaten malum. Piyasada aranılan kişi olmuş oluyorsunuz. Temennim, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programı sonrası kamu ve özel sektör personeli ile siber güvenlik konusuna ilgili ve yetenekli genç girişimci öğrencilerimizin Ankara'da düzenlenecek yarışmada yer alması. Yarışma neticesinde yeni yetenekler keşfedilecek. Bu sebeple burada verilecek eğitimi önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki siber güvenlik ilgililerini yarıştıracak ve yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan 'Ciber Anadolu Siber Güvenlik CTF (Capture The Flag-Bayrağı Yakala)' etkinliğinde yarışmaya katılacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyor ve verimli bir eğitim geçirmelerini temenni ediyorum."


4 günlük program süresince 25 kişilik gruba "Web Uygulama Güvenliği-Temel Ağ Güvenliği-Machine Hacking ve Siber Tehdit İstihbaratı" eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından yapılacak olan CTF yarışmasında başarılı olan ilk 4 kişi, Haziran ayında gerçekleşecek CTF finalinde şehrinin takımında yer almaya ve diğer illerin takımlarıyla yarışmaya hak kazanacak. Yarışma sonunda kazanan takımlara çeşitli ödüller verilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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