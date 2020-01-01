Haberler » Spor » Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti - Spor

Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen olan 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyatları'na hazırlık turnuvası için Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti.

01.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:10
Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen olan 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyatları'na hazırlık turnuvası için Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, 'ya gitti. 

Avusturya'nın Steyr şehrinde 18 takımın katılımı ile düzenlenecek ve 3 gün sürecek Iron Trophy Özel Turnuvası'nda Curling Gençlik Kış Olimpiyat Takımı derece için yarışacak. 

Curling Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde; 2 Ocak 13.45 Türkiye - DCC Linz2 Ocak 20.45 Türkiye - Ottakringer CC3 Ocak 13.45 Türkiye - Club Clausen

Gençlik Kış Olimpiyatları Milli Takımı, Avusturya'da katılacağı özel turnuvada grubundan çıkması durumunda 4-5 Ocak tarihlerinde yapılacak finallerde yarışacak.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler