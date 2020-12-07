Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Fidancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kategoride oy kullandı.

Fidancı, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi alarak fotoğrafları tek tek inceledi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy veren Fidancı, spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy verdi.

Fidancı, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları anlatan en iyi karelerden birinin, Konya'dan çekilmiş olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Fidancı, foto muhabiri Abdullah Coşkun'u çalışması dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya