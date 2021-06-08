Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışlarının rotası belli oldu
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Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışlarının rotası belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışlarının rotası belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, 25-27 Haziran'da Muğla'da, 29-31 Ekim'de ise İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, 25-27 Haziran'da Muğla'da, 29-31 Ekim'de ise İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen ve hızla büyüyerek dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 2021 takvimi ve rotası belli oldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları; iki etap olarak Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

MUĞLA ETABI 25-27 HAZİRAN'DA

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Muğla'da 25-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 25 Haziran'da Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşecek olan yarışta ekipler, Halikarnas Kupası için mücadele verecek. Etabın ödül töreni ise 27 Haziran'da Bodrum Kalesi'nde olacak.

İSTANBUL ETABI 29-31 EKİM'DE

Galaport İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan yarışlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak. Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabı 31 Ekim'de yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

YEMLİHAOĞLU: "CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ UFKUMUZU AÇIYOR"

Bugün Galaport İstanbul'da yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbul Açık Deniz yat Kulübü Yarış Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bu yıl yarışımızın ikinci yılını yapacağız. Geçen sene bir bebektik, doğduk. Birçok zorlu aşamaları geçtik. Çok büyük desteklerle bu yarışın dünyada önemli yere gelmesinde ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşsiz destekleri, himayeleri; bizim önümüzü, ufkumuzu ve vizyonumuzu açıyor. Devletin tüm kademelerinde büyük teveccüh görüyoruz. Bundan dolayı minnettarız. Ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışında büyük ilgili çekeceğine inanıyoruz. Turizmin başkenti Muğla'da yarış organize edeceğiz. Sporcu anlamında bu yarış zor olacak. 125 binlik bir rotayı, akıntı ve dalgalara göre kat edecek. Avrupa'nın en zor yarışlarından biri olacak. İkinci etabımız da iki kıtanın birleştiği İstanbul'da olacak. Böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek çok büyük bir değer. Yarışlarımız pandemi şartlarına göre yapılacak. Bütün yarışların PCR testlerini yarıştan üç gün önce yapacağayız. Aynı şekilde yarışmadan bir gün sonra da tüm yarışmacıların testlerini yapacağız" dedi.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışlarının rotası belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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