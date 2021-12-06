Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir." - ANKARA

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